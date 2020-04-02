“غرائب كورونا”.. هندي يتظاهر بالموت ليكسر حظر التجول

منع حظر التجول الذي فرضته السلطات الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المواطن الهندي حكيم دين البالغ من العمر 70 عاماً من العودة إلى بلدته بونش الواقعة في منطقة كشمير قرب الحدود الباكستانية، بعد شفائه من إصابة بسيطة في الرأس أدت لنقله لمستشفى جامو في وقت سابق.

واقترح سائق سيارة الإسعاف على الرجل العجوز التظاهر بالوفاة من أجل أن يقله رفقة 3 أشخاص آخرين يرغبون في العودة إلى ذات المنطقة، وأكد له بأن شهادة الوفاة ستكون كفيلة بمرورهم من جميع نقاط التفتيش.

وبالفعل استخرج سائق سيارة الإسعاف شهادة وفاة مزورة باسم العجوز الهندي وسار بهم نحو المنطقة المحددة.

ونجح السائق في عبور 160 كيلو متر، وتجاوز جميع نقاط التفتيش باستثناء نقطة التفتيش الأخيرة، وذلك بسبب انتباه أحد رجال الشرطة لتحرك حكيم من تحت الغطاء، وعلى الفور قال إن الرجل المغطى داخل سيارة الإسعاف ليس ميتا.

وبعد اكتشاف حيلتهم قامت الشرطة الهندية باعتقال الرجال الـ4 وسائق سيارة الإسعاف، وقامت بحجرهم، ووجهت لهم تهم الغش وتحدي أوامر الحكومة.

يشار إلى أن السلطات الهندية فرضت حظر تجول شامل في البلاد لمدة 21 يوما بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن وصل عدد الإصابات فيه لأكثر من 1900 شخص.

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