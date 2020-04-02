“حادثة مؤثرة”.. بلجيكية تضحي بحياتها لإنقاذ ضحايا كورونا الصغار

في حادثة مؤسفة للغاية ضحت العجوز البلجيكية سوزان هويلرتس البالغة من العمر 90 عاما بحياتها من أجل إنقاذ الأشخاص الأصغر سنا من مرض كورونا.

حيث دخلت سوزان التي تعيش في بلدة بينكوم التابعة لبلدية لوبيك البلجيكية المستشفى يوم 20 مارس الماضي وهي تعاني من ضيق في التنفس وفقدان للشهية.

وأثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس الكورونا، وفاجأت سوزان الأطباء برفضها وضع جهاز التنفس الصناعي رغم حالتها المتدهورة والخطرة، وفضلت منح الجهاز لمرضى أصغر سنا لمنحهم فرصة للحياة.

وقالت العجوز البلجيكية إنها عاشت حياة سعيدة بما يكفي، وبأنها تريد منح الحياة للأشخاص الآخرين.

وتوفيت سوزان بعد يومين فقط من دخولها المستشفى لعدم قدرتها على مواجهة الفيروس بدون جهاز التنفس الصناعي.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بلجيكا تجاوز الـ13 ألف مصاب توفي منهم أكثر من 800 شخص.

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