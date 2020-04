دراسة تكشف “صلة وثيقة” بين التدخين ومرض خطير

حذّر المركز الاتحادي للأوعية من الأضرار الكبيرة التي يخلفها التدخين على الكلى، وقال المركز إن الدراسات الحديثة أكدت وجود صلة وثيقة بين التدخين والفشل الكلوي.

وأوضح أن التدخين يمنع الكلى من أداء عملها في تنقية الجسم وتخليصه من السموم والمواد الضارة الموجودة فيه، ويؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي.

وأكد المركز أن خطر الإصابة بالفشل الكلوي يزداد في حال كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة كالسكري، وضغط الدم.

وطلب المركز من الناس ترك التدخين، وشرب السوائل بكثرة، والحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من السوائل كالخيار والبطيخ، لكي يحافظوا على صحة الكلى، ولحمايتها من الإصابة بالفشل الكلوي.

