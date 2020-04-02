“Astro Silde 5G”.. هاتف جديد يتحول لحاسوب

كشفت شركة Planer Computers عن هاتف ذكي جديد يعمل كحاسوب أطلقت عليه اسم Astro Silde 5G.

وجاء الهاتف بتصميم مميز وبشاشة منزلقة تصبح مثل الحاسوب المحمول عندما تفتح حيث تظهر تحتها لوحة مفاتيح متكاملة شبيهة بالموجودة في الحاسوب.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimension 1000 ثماني النوى، الذي يمنحه سرعة كبيرة في معالجة البيانات، ونظام تشغيل Android 10.

وستأتي الشاشة بمقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض 1080 * 2340 بيكسل تحتوي على مفصل Rock UP يسمح لها بالحركة الجانبية وبالانحناء بزاوية 180 درجة.

وستبلغ دقة الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف 48 ميغا بيكسل، أم الذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 6 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز بدعمه لشبكات الجيل الخامس، وأنظمة Linux بواجهات مختلفة، وببطاريته القوية، وبرمجيات مخصصة لحفظ وطباعة الصور والنصوص.

يذكر أن شركة Planer Computers لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد طرح الهاتف في الأسواق. وسعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية