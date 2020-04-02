جديد Fitbit.. سوار ذكي بتصميم مميز

كشفت شركة Fitbit عن إصدار جديد من أسورتها الذكية أطلقت عليه اسم Charge 4.

وسيأتي السوار الجديد بتصميم مشابه للإصدار السابق من حيث الشكل، وبميزات جديدة غير موجودة فيه.

ويتميز السوار الجديد بقدرته على قياس معدل نبضات القلب، وعدد الخطوات، والسرعة عند قيادة السيارة أو الدراجة، أو الجري.

ويدعم الإصدار الجديد الاستخدامات المتنوعة التي يدعمها الإصدار السابق، بالإضافة إلى احتوائه على ميزة Active Zoon Minutes التي تعمل على حساب عدد دقائق نشاط المستخدم، وتسجيل أعلى مستوى يصل إليه عند القيام بالتمارين الرياضية مع مراعاة طوله ووزنه.

وسيعمل الإصدار الجديد على تتبع نمط نوم المستخدم، ودعم صحته من خلال مساعدته على القيام بتمارين رياضية تصل إلى 1000 خطوة.

وسيدعم السوار الجديد نظام GPS، خدمة Fitbit Pay، وميزة التحكم في خدمة Softify، وميزة التنبيه الذكي، وسيضم مستشعر SPo2.

ويتميز السوار الجديد ببطاريته التي تعمل 7 أيام متواصلة أو 5 ساعات في حال تم تشغيل نظام GPS.

يذكر أن شركة Fitbit ستوفر السوار الجديد بألوان البنفسجي الأزرق، والأسود، وستطلقه في الأسواق بسعر 149 دولارا أمريكيا.

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