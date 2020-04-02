آبل توجه ضربة قوية لأندرويد

أعلنت شركة دارك سكاي في بيان لها، عن سيطرة شركة آبل الأمريكية على تطبيقها الرسمي الذي يحمل ذات الاسم، ويعد أشهر تطبيقات الطقس في العالم.

وأكدت الشركة أن التطبيق سيصبح مخصصا للأجهزة العاملة بنظام “أي أو إس” الخاص بشركة آبل، وبأنه سيتوقف عن العمل على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد ونسخة Wear OS الخاصة بالساعات العاملة بنظام أندرويد في الأول من يوليو القادم.

وقالت الشركة إنها ستستمر بتقديم خدمات API لمشتركي أندرويد حتى نهاية العام 2020، ولكنها لن تقوم بتجديد اشتراكهم بعد ذلك.

وعبّر مصدر مسؤول في شركة “دارك سكاي” عن سعادته بهذه الصفقة، وقال إنها ستساعدهم على إيصال المعلومات المتعلقة بالطقس لأكبر عدد من الناس مما يساهم على بقائهم في أمان.

يذكر أن نسخة تطبيق دارك سكاي ستكون متاحة لمستخدمي نظام أي أو إس بسعر يصل إلى 3.99 دولار أمريكي.

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