بالرغم من ضخامة بطاريته جالكسي S20 ألترا يقدم عمر بطارية أقصر من آيفون 11 برو ماكس!

واحدة من أهم مميزات الهواتف الحديثة هي البطاريات الضخمة التي تأتي فيها، ولو تحدّثنا عن هاتف جالكسي S20 ألترا فسنجد أنه يقدّم واحدة من أكبر البطاريات بين المنافسين بسعة 5,000mAh في مقابل بطارية محدودة قليلًا بسعة 3,969mAh في آيفون 11 برو ماكس.. لكن يبدو أن الأخير وبالرغم من هذا الفارق الكبير يتفوّق على S20 ألترا بفارق ملحوظ.

جالكسي S20 ألترا يخسر في أداء البطارية أمام آيفون 11 برو ماكس!

قناة PhoneBuff الشهيرة على يوتيوب قد قامت باختبار أداء ومقارنة بين هاتفيّ آيفون 11 برو ماكس وجالكسي S20 ألترا، وعلى عكس المتوقع فالأخير قد خسر بالرغم من وجود فرق 1,000mAh بين البطريتين! والاختبار قد شمل العناصر التالية وهي التي مرّ بها كل هاتف في نفس الوقت وبنفس الظروف:

• إجراء مكالمة هاتفية لمدة ساعة كاملة

• إجراء مراسلات SMS لمدة ساعة متواصلة

• إرسال واستقبال الإيميلات لمدة ساعة

• تصفّح الإنترنت لمدة ساعة

• تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ساعة

• بقاء الهاتف في وضع الاستعداد لمدة 16 ساعة

• مشاهدة الفيديو لمدة ساعة

• اللعب لمدة ساعة

• استخدام الخرائط لمدة ساعة

• الاستماع للموسيقى لمدة ساعة

عندما تم إجراء الاختبار وُجد أن الآيفون قد خسر فقط 1% في الخطوة الأولى وهي المكالمة الهاتفية، هذا في حين أن جالكسي S20 ألترا قد خسر 5% من بطاريته.. ومع مرور التجارب والوصول للمرحلة الرابعة وهي تصفح الإنترنت لمدة ساعة وصل هاتف آيفون 11 برو لإجمالي 76% من عمر البطارية، في مقابل 67% فقط لهاتف سامسونج.

انتهت التجربة مع انهيار هاتف سامسونج الرائد في حين أن الآيفون قد حافظ على 17% من عمر بطاريته! وفي الفيديو السابق يمكنك أن تشاهد التجربة بالكامل، لكن لاحظ قبل أن تظلم جالكسي S20 ألترا أن الاختبار قد تم وتردد الشاشة مضبوط على 144Hz!