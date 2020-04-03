أفضل البدائل المتاحة لتطبيق زووم Zoom لعقد الاجتماعات والمحادثات الجماعية!

تطبيق زووم Zoom هو من التطبيقات التي لاقت رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة بسبب تفشي وباء فيرس كورونا، فقد ظهر كأداة مناسبة لعقد الاجتماعات والمحادثات الجماعية إلا أن هناك انتقادات أمنية طالت التطبيق مما دفع البعض للبحث عن بدائل أخرى أكثر أماناً، في هذا المقال سوف نعرض لك بعضاً منها والمناسبة للاستخدام الشخصي أو للأعمال.

** تنويه: هناك شائعات تتحدث عن إيقاف تطبيق زووم Zoom مؤقتاً في هذه الأوقات لكنها ليست صحيحة وتم نفيها رسمياً ولازال التطبيق يعمل بشكل طبيعي، ولازلنا نرشحه لكم كوسيلة فعالة للتواصل، وقد وعد المسئولون عن التطبيق بجعل التطبيق أكثر أماناً وحل أية مشكلات حالية به. الترشيحات المدرجة بالمقال لتوسيع دائرة الخيارات أمام المستخدم للوصول لأفضل تجربة.

سكايب Skype

سكايب هو من التطبيقات الشهيرة للمحادثات الصوتية والمرئية الفردية والجماعية وهو من تطوير مايكروسوفت ويتيح إضافة حتى 50 شخصاً في المحادثة الواحدة مع مزايا كثيرة مثل مشاركة الصور والملفات والمحادثات النصية وميزة مشاركة الشاشة وكذلك تسجيل الاجتماع أو المحادثة إلى أردت.

سكايب Skype متوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحاسوب مجاناً لكافة المزايا السابق ذكرها ومع ميزة التشفير التام End to End Encryption. تطبيق سكايب كما نعلم هو من تطوير مايكروسوفت.

تحميل سكايب:



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تطبيق Jitsi Meet

هو تطبيق مجاني مفتوح المصدر لعقد الاجتماعات وإضافة عدد غير محدود من الأعضاء وإجراء اتصالات مرئية وصوتية بجودة عالية واتصال مشفر. التطبيق متوفر على أجهزة الايفون والايباد والأندرويد وكذلك عبر متصفح الحاسوب.

يتمتع التطبيق بواجهة سهلة مميزة لعقد الاجتماعات وإنشاء الاتصالات الصوتية والمرئية بشكل سهل وسلس كما أنه مجاني تماماً ولا يتطلب دفع شيء أو حتى مجرد إنشاء حساب!

التحميل على الايفون والايباد:

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التحميل على الأندرويد:

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نسخة الويب:



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جوجل دو Google Duo

إذا كنت تبحث عن تطبيق سهل وسريع الاستخدام ولا يحتوي على إعدادات كثيرة أو أية تعقيدات فتطبيق جوجل دو هو حل مثالي لذلك فهو يوفر مبزة المحادثات المرئية حتى 8 أشخاص في آن واحد، وهو متوفر على كافة المنصات ويدعم ميزة التشفير التام End to End Encryption، وهو مجاني تماماً ويمكن استخدامه للتواصل العائلي أو مع فريق العمل.

التحميل على الايفون والايباد:

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التحميل على الأندرويد:

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نسخة الويب:



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تطبيق Microsoft Teams

هو تطبيق من مايكروسوفت لكنه مخصص أكثر لتنظيم العمل داخل الشركات والمؤسسات بين فرق العمل. التطبيق يتيح المحادثات المرئية والنصية وإرفاق الملفات وعمل جداول للاجتماعات والمهام ومتابعة سير العمل وغير ذلك. مناسب لأصحاب الأعمال في الفترة الحالية لكنه متاح فقط لأصحاب الاشتراك المدفوع في خدمة Office 365 كما يتيح فترة استخدام تجريبية مجانية. التطبيق متوفر على أجهزة الايفون والايباد والأندرويد.

خدمات أخرى ..

Cisco Webex

Slack

Hangouts Meet/Hangouts

Whereby

StarLeaf

RemoteHQ

Talky

Highfive

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