رويترز: أول مدينة صينية تحظر تناول لحوم القطط والكلاب

لأول مرة في الصين، وفي قرار تاريخي، أقرت مدينة شنزن الصينية، الأربعاء، قانوناً يمنع تناول لحوم الكلاب والقطط، وسيبدأ العمل بالقانون في مطلع مايو/أيار المقبل.

ومدينة شنزن هي إحدى المُدن الواقعة جنوب الصين، وتتبع إدارياً مقاطعة قوانغدونغ.

وجاء الحظر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي نسب مصدره إلى لحوم حيوانات برية، ولكن إدارة مدينة شنزن اتخذت خطوة في مكافحة الفيروس بمنع أكل القطط والكلاب، نقلا عن وكالة رويترز.

ولكن وجبة طعام الكلاب ليست شائعة في الصين، وأغلب السكان لا يقبلون عليها ولا يرغبون فيها.

وقالت إدارة مدينة شنزن إن القطط والكلاب من الحيوانات الأليفة التي ترتبط بالبشر بعلاقة وثيقة، وحظر تناول لحومها هو إجراء عادي في الدول المتقدمة وهونغ كونغ وتاياوان.

وأشارت إلى أن الحظر يتسق “وروح الحضارة الإنسانية”، على حد التعبير الذي ورد في البيان المعلن.

وأكد الخبير الصيني بيتر لي أن قرار المدينة الصينية يمكن أن يساعد في إنهاء التجارة الوحشية التي تقتل نحو 10 ملايين كلب و4 ملايين قطة في الصين سنويا.

ويأتي الحظر وسط محاولات علمية حثيثة في الصين للتوصل إلى المصدر الذي نقل فيروس كورونا من الحيوانات البرية إلى البشر.

وعالميا تسبب فيروس كورونا حتى الآن في نحو 935 ألف إصابة، وما يقرب من 47 ألف حالة وفاة، وهي أرقام تتصاعد باستمرار على مدار الساعة.