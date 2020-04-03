سفينة تتحول إلى مصنع لإنتاج قوارير مُعقِّمات في فرنسا

تحولت السفينة “أوديب وان” الراسية في ميناء سيت جنوب شرق فرنسا إلى مصنع لإنتاج قوارير محلولات معقمة، لتعويض النقص الحاد في هذه المواد بعد التفشي الكبير للفيروس في البلاد، حيث يتوقع القائمون عليها أن تنتج مئات آلاف العبوات أسبوعيا.

مؤسس شركة “أو إف دبليو شيبس” ومالك السفينة ريجيس ريفيليو قال إن الإنقاذ البحري والتضامن من أساسيات كل بحار، مبديا الاستعداد للمساهمة في جهود وطنه من أجل تعويض النقص الحاصل في هذه المواد نتيجة الأزمة الحالية.

والسفينة -المصنع- هي بالأساس من الحقبة السوفيتية تم تجهيزها لنقل المواد الخطرة على غرار الإيثانول، وهي تعمل منذ ديسمبر الماضي على إنتاج مياه الشرب بعد تحلية مياه البحر وتعبئتها في قوارير.

واستطاعت الشركة بظرف عشرة أيام تعديل خط إنتاجها وتركيب التجهيزات اللازمة لتعبئة قوارير المحلولات المعقمة، التي تعد عنصرا ضروريا في زمن تفشي الوباء.

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