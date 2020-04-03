تطبيق القرءان المجيد – تطبيق إسلامي رائع شامل للقرءان والتلاوات والتفاسير وكل ما تحتاجه!

يشهد العالم حالياً فترة عصيبة مع تفشي وباء فيرس كورونا وقد تكون فرصة مناسبة للعودة إلى كتاب الله “القرءان الكريم” لكسب الثواب والحصول على الراحة النفسية وسط التوتر السائد. تطبيق القرءان المجيد واحد من التطبيقات الإسلامية الشاملة التي تستطيع الاعتماد عليها.

تطبيق القرءان المجيد هو تطبيق قراءني متكامل للقراءة والاستماع للتلاوة بواجهة تفاعلية مميزة بجانب مزايا أخرى مثل التفاسير والترجمات ولا يكتفي التطبيق بهذا بل إن هناك المزيد من الأدوات الأخرى كعرض اتجاه القبلة وأوقات الصلاة ومواقيت الإفطار والسحور.

مميزات تطبيق القراءن المجيد:

القراءة والاستماع إلى القرآن أثناء التنقل بالكتابة العثمانية الأنيقة، وتلاوة الصوت، والترجمات، والتفاسير.

القرءان بأصوات أشهر القراء: عبدالباسط، المنشاوي، السديس، الشريم، مشاري راشد، الحذيفي، وغيرهم.

أوقات الصلاة لجميع أنحاء العالم مع خيار تنبيه الأذان، ودعم طرق مختلفة لحساب أوقات الصلاة، وبوصلة القبلة، وأوقات السحور والإفطار خلال شهر رمضان.

خيار عرض أي ترجمة مع النص العربي الكامل بالدقة الممتازة في وضعي الأفقي والعمودي مع دعم ميزة التصغير / التكبير لتغيير حجم الخط.

خيارات الصوت المتقدمة للمساعدة في الحفظ: تكرار الآية، والسورة، والفاصل، وعدد من حالات التكرار، والتحكم في سرعة التلاوة.

تظليل الآية عند التلاوة.

تشغيل التلاوة في الخلفية في وضع الاستعداد.

إمكانية اختيار الثيمات المختلفة (أخضر، أزرق، الوضع الليلي، فاتح، بني)

إمكانية إضافة أكثر من علامة مرجعية واحدة.

ميزة عرض أقرب المساجد وكذلك المطاعم الحلال إذا كنت في دولة غربية.

تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون والآيباد:

المبرمج: Pakistan Data Management Services

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تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد:

المبرمج: Pakistan Data Management Services