جهاز جديد يحقق رقما قياسيا في اكتشاف “كورونا”

حققت شركة فوجي فيلم اليابانية قفزة نوعية في سرعة ظهور نتائج فحص كورونا في غضون ساعتين بابتكار جهاز جديد يخفض الوقت المطلوب.

وذكرت الشركة أن الجهاز من ابتكارها بالشراكة مع شركة واكور بيور كيميكال كورب التابعة للمجموعة، ومن المتوقع أن يتم طرحه في 15 أبريل من الشهر الجاري.

وتحتاج أجهزة الفحص الموجودة حالياً من 4 إلى 6 ساعات لكشف نتيجة الاختبار، فيما يشهد العالم تنافسا دوليا لابتكارات جديدة تقلل الزمن الذي تستغرقه أجهزة الاختبار لاكتشاف حالات المرض لتدارك الوقت لإسعافه والحيلولة دون ارتفاع عدد الحالات.

وفي سياق منفصل يجري الآن اختبار عقار أفيجان الذي يعالج الأنفلونزا الذي ابتكرته فوجي فيلم أيضا كعلاج للفيروس في الصين بحسب رويترز.

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