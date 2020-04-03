مجرم يدعي الإصابة بـ “كورونا” للفرار من العقوبة

وصل بلاغ إلى الشرطة الفرنسية عن رجل يقوم بتعنيف والدته وشقيقته وعندما وصلت الشرطة بدأ الرجل الثمل في البصق على رجال الأمن مدعياً أنه مصاب بالفيروس.

وقام رجال الشرطة بضبط الرجل ليتبين لاحقا بعد إجراء الفحوصات أنه خال من المرض، وحكم عليه بالسجن بـ 14 شهراً على خلفية ادعائه.

وتخضع غويانا الفرنسية وهي منطقة شاسعة تمتد على أكثر من 83 ألف كيلومتر مربع شمال البرازيل، لحظر تجول عام من الساعة 9 مساء إلى 5 صباحا يمتد حتى 15 أبريل لمكافحة انتشار الفيروس، وسجلت فيها 43 إصابة بالفيروس بين السكان الذين يصل عددهم إلى 300 ألف نسمة.

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