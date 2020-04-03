حفل زفاف بضيوف من الورق المقوى

أصر الزوجان الأميركيان دان ستوجليك وآمي سيمونسون على إقامة حفل زفافهما رغم عدد القيود المفروضة عليهما بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وعمد الزوجان لاستبدال الضيوف الذين اعتذروا عن الحضور والبالغ عددهم 160 شخصا بشخصيات من الورق المقوى وضعت على المقاعد لتظهر قاعة مقاعد الكنيسة ممتلئة.

وقال دان إنه استدعى شركة خاصة من أجل تصميم الشخصيات الورقية، وأكد أن طلبه فاجأ العمال، ولكنهم نفذوه بإتقان، معبرا عن سعادته لنجاح حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور بعض أفراد العائلتين والشخصيات الكرتونية.

وأثار تصرف العريس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عده البعض تصرفا مضحكا في حين قال آخرون إن تصرفه يدل على الإصرار على الحياة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها الإنسانية في هذه الأيام.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا تجاوز 200 ألف شخص، لتكون الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم.

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