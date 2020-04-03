يوتيوب تطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها

قامت شركة يوتيوب الأمريكية بإضافة ميزة جديدة للفيديوهات القصيرة في إطار سعيها لمنافسة تطبيق Tik Tok العالمي أطلقت عليها اسم Shorts.

ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدمون قادرون على الاستفادة من الموسيقى التي تملكها يوتيوب ووضعها في مقاطع الفيديو التي يقومون بإنشائها.

وأكد مصدر مسؤول في يوتيوب أن الشركة الأمريكية أطلقت هذه الميزة نظرا لأهمية الفيديوهات القصيرة التي لا تتعدى ال15 ثانية، مضيفا أن الشركة لاحظت نجاح ميزة القصص التي أطلقتها، وقد لاقت تفاعلا كبيرا من المستخدمين معها، ما دفعها للانتقال إلى ميزة الفيديوهات القصيرة الجديدة.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تحدد موعد إطلاق الميزة الجديدة بشكل رسمي، ولكنها أكدت وصولها لجميع المستخدمين خلال العام الحالي.

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