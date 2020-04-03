كورونا يجبر الولايات المتحدة على إغلاق معلم شهير

استجابت السلطات الأمريكية للمناشدات التي أطلقها قادة بعض القبائل الأصلية والمسؤولون في ولاية أريزونا الأمريكية التي يقع فيها الأخدود العظيم، وقامت بإغلاق متنزه جراند كانيون لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد المسؤولون عن المتنزه الذي يجذب ملايين السياح سنويا عدم التزام السياح بالقرارات التي تمنع التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص، وأفادت بتدفقهم بشكل كبير للمنطقة، مما يعرضهم ويعرض السكان المحليين لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت السلطات الأمريكية أن مقاطعة كوكونينو التي يقع فيها الأخدود شهدت تسجيل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا من بينها إصابة حدثت في متنزه الأخدود العظيم.

يذكر أن خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية أعلنت عن إغلاق 419 متنزه في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من بينها حديقة بيلوستون في وايومينغ، ومتنزه جوا تري ويسمايت في كاليفورنيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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