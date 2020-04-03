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إصابة نجل الفنانة جوليا بطرس بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس عن إصابة ابنهم الذي يدرس في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن إلياس بو صعب الخبر من خلال منشور نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد إلياس أن ولده أصيب شأنه شأن 70% من الطلاب الدارسين في بريطانيا، مشيرا إلى أن ابنه بحالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء.

وأضاف زوج الفنانة اللبنانية أن ابنه كان يرغب بالعودة للبنان مع بدء انتشار فيروس كورونا في العالم، ولكن تعليق الرحلات البحرية والبرية والجوية بين لبنان ودول العالم حال دون عودته، ليظل وحيدا في الغربة بانتظار إيجاد حل لمشكلة الطيران.

يذكر أن السلطات اللبنانية اتخذت جملة من القرارات الحاسمة من بينها إغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد لمواجهة فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 500 شخص داخل لبنان وأودى بحياة 17 منهم حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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