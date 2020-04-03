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محمد رمضان يكشف النقاب عن مسلسله الرمضاني

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان المصري محمد رمضان من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عن البرومو الدعائي الأول للمسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على شاشة أم بي سي.

وعبر رمضان من خلال التعليق الذي أرفقه بالمنشور عن ثقته بالله بنجاح شخصية البرنس التي لعبها.

وحظي المنشور بعدد كبير من التعليقات الإيجابية التي تمنت التوفيق والنجاح للنجم المصري.

ويعد هذا المسلسل ثاني الأعمال التلفزيونية التي تجمع النجم المصري بالمخرج محمد سامي، حيث سبق أن اشترك الثنائي في مسلسل الأسطورة الذي عرض في العام 2016.

يشار إلى أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة كوكبة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، نجلاء بدر، أحمد داش، حازم إيهاب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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