محمد رمضان يكشف النقاب عن مسلسله الرمضاني

أعلن الفنان المصري محمد رمضان من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام عن البرومو الدعائي الأول للمسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على شاشة أم بي سي.

وعبر رمضان من خلال التعليق الذي أرفقه بالمنشور عن ثقته بالله بنجاح شخصية البرنس التي لعبها.

وحظي المنشور بعدد كبير من التعليقات الإيجابية التي تمنت التوفيق والنجاح للنجم المصري.

ويعد هذا المسلسل ثاني الأعمال التلفزيونية التي تجمع النجم المصري بالمخرج محمد سامي، حيث سبق أن اشترك الثنائي في مسلسل الأسطورة الذي عرض في العام 2016.

يشار إلى أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة كوكبة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، نجلاء بدر، أحمد داش، حازم إيهاب.

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