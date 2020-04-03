سوني تطلق سماعات رأس جديدة بمميزات “خارقة”

رفعت شركة سوني اليابانية النقاب عن سماعتي رأس جديدتين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما اسمي WH-CH710N و WF-XB700.

وستأتي السماعة اللاسلكية WF-XB700 بتصميم حديث وعصري مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، وتتميز بأدائها العالي في الBass،ولكنها لن تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء، وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة 9 ساعات متواصلة.

وكشفت الشركة عن مميزات سماعة WH-CH710N حيث بينت أنها تدعم تقنية إلغاء الضوضاء بشكل تلقائي من خلال تقنية AINC، وستحتوي على ميكرفونين لعزل الضوضاء بكفاءة عالية، وستزود ببطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 35 ساعة متواصلة.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق السماعة WF-XB700 بسعر 130 دولار أمريكي، والسماعة WH-CH710N بسعر 200 دولار أمريكي.

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