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سوني تطلق سماعات رأس جديدة بمميزات “خارقة”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة سوني اليابانية النقاب عن سماعتي رأس جديدتين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما اسمي WH-CH710N و WF-XB700.

وستأتي السماعة اللاسلكية WF-XB700 بتصميم حديث وعصري مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، وتتميز بأدائها العالي في الBass،ولكنها لن تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء، وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل لمدة 9 ساعات متواصلة.

وكشفت الشركة عن مميزات سماعة WH-CH710N حيث بينت أنها تدعم تقنية إلغاء الضوضاء بشكل تلقائي من خلال تقنية AINC، وستحتوي على ميكرفونين لعزل الضوضاء بكفاءة عالية، وستزود ببطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 35 ساعة متواصلة.

يذكر أن الشركة اليابانية ستطلق السماعة WF-XB700 بسعر 130 دولار أمريكي، والسماعة WH-CH710N بسعر 200 دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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