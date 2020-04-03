تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي الجديد

كشفت مجموعة من التقارير والتسريبات عن مواصفات هاتف شاومي الجديد الذي سيحمل اسم Xiaomi Mi CC10 Pro.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى أحدث المعالجات الموجودة في الأسواق، وبنظام تشغيل أندرويد، ومودم يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس.

ولم تستطع التسريبات معرفة حجم الشاشة، ولكنها أكدت احتواءها على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل ومستشعر للبصمات، بالإضافة لوجود مستشعر بصمات آخر في الواجهة الخلفية للجهاز.

وستتراوح الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيتميز الهاتف بكاميرته الخلفية الرباعية والتي ستأتي الكاميرا الرئيسية فيها بدقة 144 ميغا بيكسل، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على التقاط صور دقيقة للغاية، وباحتوائها على ميزة التقريب بمقدار 100X.

وأكدت التسريبات أن الجهاز سيحتوي على بطارية قوية تدعم الشحن السريع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن التقارير أشارت إلى أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري بسعر يصل إلى 600 دولار أمريكي.

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