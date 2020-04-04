هاتف ون بلس 8 برو سيحمل واحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية على الإطلاق

ون بلس الآن في مراجلها الأخيرة قبل إطلاق الهواتف الجديدة في 14 أبريل كما تم التأكيد رسميًا وهذا بعدما قام المدير التنفيذي للشركة بالكشف عن عدد من تفاصيل الهواتف الجديدة بالفعل، من ناحية أخرى فقد شاركت ون بلس على تويتر موضحة أن هواتف ون بلس 8 حصلت بالفعل على شهادة DisplayMate A+ والتي تكشف تطور الشاشة في الهواتف الجديدة وخاصة هاتف ون بلس 8 برو، فما هي التفاصيل إذن؟

ما المميز حول شاشة ون بلس 8 برو؟

شهادة DisplayMate A+ تدل بشكل مباشر على جودة الشاشة وتقديمها لمميزات متكاملة وتقنيات مرتفعة وهنا نجد أن موقع DisplayMate هو المسؤول عن هذا التقييم، هذا في حين أن ون بلس 7 برو قد حصد نفس الشهادة، لذلك فحصول ون بلس 8 برو عليها ليس بأمر غريب، وكما أوضحت ون بلس على تويتر من خلال مديرها التنفيذي فالهاتف لم يخسر في أي من الاختبارات.

Actually, the OnePlus 8 Pro hasn’t broken a single record. It’s broken 13. https://t.co/dVzOGV4DQf — Pete Lau (@PeteLau) ٢ أبريل ٢٠٢٠

يُذكر أن شاشات جالكسي S20 وأوبو فايند X2 قد حققت نفس الإنجاز، لكن إن نظرنا عن كثب على مواصفات شاشة ون بلس 8 برو فسنجد بعض التميّز من ناحية أخرى، وفيما يلي نعرض عليكم مواصفات تلك الشاشة في نقاط:

• الشاشة ستكون بدقة 2K ومع تردد 120Hz ومن نوع أموليد

• الهاتف سيسمح بتشغيل تردد 120Hz مع دقة 2K في نفس الوقت

• مستوى السطوع سيصل إلى 1,300 نيت!

• إمكانية تعديل الألوان لأكثر من 4,000 مستوى مختلف

• دعم إطار الفيديوهات MEMC

• دعم الـHDR ومؤثراته البصرية

يُذكر أن الهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 865 الرائد، ذواكر LPDDR5 وتخزين UFS 3.0 وفوق هذا كله فمدير الشركة التنفيذي قد أكد أن هاتف ون بلس 8 برو وبالرغم من مواصفاته لمرتفعة إلا أنه سيأتي بسعر أقل كثيرًا من 1,000 دولار أمريكي! هذا على عكس كافة منافسيه.