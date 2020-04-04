مستشفى العزل بمصراتة: استقبلنا 3 حالات مصابة بالكورونا ووضعها الصحي مستقر

استقبل مستشفى العزل بمركز مصراتة الطبي 3 حالات مؤكد

إصابتها بوباء كورونا، وتتلقى الرعاية الطبية تحت أطقم طبية وطبية مساعدة ذات

كفاءة.

وأوضح المركز، في بيان له على صفحتها الرسمية الجمعة، أن

حالتين موجودتان بقسم الإيواء ووضعهما الصحي مستقر ومتماثل للشفاء في انتظار

التحاليل لتأكيد خلوهم من الوباء والحالة الثالثة بقسم العناية الفائقة للحفاظ على

معدل العلامات الحيوية، مشيرا إلى أنهم في انتظار استقبال حالة أخرى من عيادة

الكشف المبكر لكي توضع في الإيواء تحت الرعاية الطبية وإجراء التحاليل اللازمة

لها.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن،

الجمعة، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بوباء كورونا ليرتفع عدد الحالات المصابة

بالبلاد إلى 17 منها وفاة وحالة شفاء.

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