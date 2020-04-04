خدمة ابل للموسيقى Apple Music تحتل المركز الثاني عالمياً!

يشهد العالم حالياً نمواً كبيراً في الإقبال على خدمات بث الموسيقى لترتفع نسبة النمو في عام 2019 إلى ما يزيد عن 30% بإجمالي عدد مشتركين وصل 358 مليون مشترك حول العالم.

كما هو متوقع استطاعت خدمة سبوتيفاي أن تحتل المركز الأول بنسبة 31% من المستخدمين ونسبة 35% من الاشتراكات المدفوعة، أي أنها وحدها تسيطر على ثلث هذا السوق.

في المركز الثاني تأتي خدمة ابل للموسيقى Apple Music بنسبة 24% من المستخدمين ونسبة 19% من الاشتراكات المدفوعة, وذلك وفقاً لتقرير شركة Counterpoint لأبحاث السوق.

بعد ذلك لدينا خدمات أخرى مثل خدمة أمازون Amazon Music ويوتيوب Music و Tencent Music وغيرها.

خدمات بث الموسيقى عبر الإنترنت تعتمد اعتماداً كبيراً على الاشتراكات المدفوعة والتي تشكل نحو 80% من عائداتها، أما الإعلانات التي يتم بثها لأصحاب الحسابات المحلنية فهي تمثل 20% فقط.

السبب في ذلك هي القيود الكثيرة التي تفرضها تلك الخدمات على الحسابات المجانية مما يدفع أصحابها إلى الاتجاه للاشتراكات المدفوعة للتمتع بتجربة استخدام كاملة دون قيود أو إزعاج من الإعلانات.

خدمات ابل الآخذة في الصعود

حالياً تركز ابل بشكل واضح على قطاع الخدمات الذي يشهد نمواً وبات يعبر عن نفسه بقوة في عائدات الشركة.

خدمات ابل تشمل متجر الآيتونز حيث التطبيقات والألعاب والكتب، وخدمة ابل للموسيقى، وخدمة الأخبار Apple News بالإضافة إلى خدمات أخرى حديثة نسبياً مثل خدمة الألعاب Apple Arcade و خدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus.

آخر إحصائية رسمية من ابل لأعداد الاشتراكات المدفوعة في خدمة الموسيقى الخاصة بها كانت منتصف العام الماضي وقدرت عددها بما يزيد عن 60 مليون اشتراك.