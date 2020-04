تغيرات حدثت في إحساسه بطعم بعض الأطعمة، وخاصة معجون الطماطم [انترنت]

اكتشف سائح نيوزيلندي إصابته بفيروس كورونا أثناء سفره إلى الخارج بفضل معجون الطماطم.

يشتبه جوشوا دنت البالغ من العمر 23 عاما في ظهور الأعراض الأولى لمرض “كوفيد-19” خلال عودته من لندن. على وجه الخصوص، كان لدى المسافر سيلان الأنف والتهاب الحلق والإحساس بالتعب الشديد. ولكن الأهم من ذلك فوجئ دنت بالتغيرات التي حدثت في إحساسه بطعم بعض الأطعمة، وخاصة معجون الطماطم.

وقال دنت، “أتذكر كيف جربته، كان مذاقه معدني رهيب، ثم اشتريت معجون طماطم لشركة أخرى، لكن كان له نفس الطعم تمامًا”. واستمر طعمه هكذا طوال فترة إصابته بالعدوى. وأكد أنه في نفس الوقت ظل طعم جميع المنتجات الأخرى كما هو.

وتعافى دنت الآن من الفيروس، حيث أشار، أن أول شيء تناوله بعد شفائه هو سندويش بالنقانق ومعجون الطماطم.

في وقت سابق، تمت دراسة حالة امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عاما تعافت من فيروس كورونا دون علاج، وصلت إلى أستراليا قادمة من مدينة ووهان البؤرة الأولى لتفشي الفيروس.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post بفضل معجون الطماطم أكتشف إصابته بـ«كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا