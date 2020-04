خاتم ذكي يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

يتكون الخاتم الذكي “أورا” من أجهزة استشعار مختلفة [البوابة نيوز]

توصل مجموعة من الباحثين الامريكيين لاختراع خاتم ذكي يستطيع الكشف عن الإصابة بعدوى كورونا في وقت مبكر.

ويتكون الخاتم الذكي “أورا” من أجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك حساسات للأشعة تحت الحمراء، ومقياس التسارع وثلاثة أجهزة استشعار لقياس درجة حرارة الجسم والذي اخترعه باحثين من جامعة كاليفورنيا، في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

وسيشارك أكثر من 2000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أمريكا في دراسة تجريبية لتحديد ما إذا كان الخاتم الذكي قادراً على التنبؤ بالأعراض التي تميز فيروس كورونا الجديد بشكل دقيق.

وبحسب ما ذكر موقع “theverge”، فإن الاكتشاف المبكر لأعراض كورونا يعني أن مرتدي الخاتم الذكي الجديد سيكونون قادرين على الحصول على العلاج وعزل أنفسهم في وقت مبكر، وهو أمر مهم بشكل خاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخط الأمامي الذين قد يكونون على اتصال مستمر بالمصابين بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون الخاتم الذكي قادراً على تتبع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس عبر الإصبع، مما يجعله مختلفاً عن العديد من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء، كما سيتمكن الخاتم من قراءة درجة حرارة الجسم خلال النهار والليل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post خاتم ذكي يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا