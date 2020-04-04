واجهة MIUI 12 ستقدّم شريط تنقل جديد وإعادة تصميم لمنطقة الإشعارات

لعل واجهة MIUI واحدة من أهم واجهات أندرويد على الإطلاق في الوقت الحالي وذلك نظرًا للإنتشار الواسع لهواتف ريدمي، شاومي وبوكو أيضًا، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فهذه الواجهة قد شهدت تطويرات بارزة في الأشهر السابقة وهو الذي وضعها ضمن قائمة أفضل واجهات أندرويد المعدلة بكل جدارة! وفي هذا المقال نشارككم اليوم أبرز الإضافات الجديدة التي ستضمها واجهة MIUI 12 وذلك طبقًا لتسريب جديد.

ما الجديد في واجهة EMUI 12؟

أهم التغييرات التي سيبدأ النظام في إظهارها هي طريقة التنقل ضمن النظام من خلال إضافة شريط سفلي جديد وهو أمر مشابه للنسخة الخام من أندرويد 10! وهنا نجد أن سحبة واحدة عند هذا الشريط ستنقلك للصفحة الرئيسية للنظام، في حين أن سحبك للشريط مع تثبيت اليد سيتيح لك استعراض التطبيقات المفتوحة، كما أن السحب من اليمين واليسار سيتيح لك التنقل بين التطبيقات بسهولة، وفيما يلي صورة متحركة موضحة لهذا التغيير:

يظهر من الصورة التالية مدى سرعة استجابة النظام وسهولة التنقل بين التطبيقات، وهو أمر نتمنى أن نراه من شاومي على هذا الوضع في النسخة النهائية من واجهة MIUI 12 بالطبع. إضافة إلى ذلك فشاومي قد بدأت في اعتماد تصميم جديد -وغريب جدًا- لمنطقة الإشعارات، وفي هذا التصميم الجديد ستظهر الإشعارات على شكل شبكة كما هو الحال في منطقة التطبيقات المفتوحة Recent Apps، وهو أمر لا يمكننا أن نجزم بفعاليته من عدمها، لكن على الأغلب شاومي ستتيح تغيير شكل منطقة الإشعارات حسب تفضيل المستخدم.

آخر ما قد تم ملاحظته من التحديث الجديد هو أن شاومي ستحسّن من تجربة الوضع المظلم بشكل ملحوظ وذلك على مستوى النظام، كذلك فقد قامت شاومي بإعادة تصميم الواجهة الرسومية الخاصة بتطبيق الكاميرا لتكون أفضل وأكثر تنسيقًا:

على الأغلب فنحن سنرى النسخة التجريبية الأولى من واجهة MIUI 12 في شهر سبتمبر المقبل، هذا في حين أن شاومي ستبدأ في إطلاق النسخة المستقرة الأولى من هذه الواجهة في شهر ديسمبر. ما رأيك إذن؟ وهل تمتلك هاتف من شاومي في الوقت الحالي؟ شاركنا الآن في التعليقات..