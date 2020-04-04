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كورونا يُسكِت مهرجانات كندا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت اللجان المسؤولة عن أكبر مهرجان جاز في كندا والذي يقام في مدينة مونتريال لإلغائه بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكدت اللجنة إلغاء المهرجان بالإضافة للمهرجانات الشعبية المرافقة له والتي تقام في المدينة التي تتحدث باللغة الفرنسية.

وأكد المدير العام للمهرجان أن قرار إلغاء المهرجان المقرر إقامته يوم 25 يونيو القادم لم يكن سهلا، ولكنه كان الحل الأمثل لحماية آلاف الأشخاص الذين يحضرون حفلات الجاز التي تقام خلاله.

ولا يعد هذا المهرجان الوحيد الذي يلغى في كندا بسبب الكورونا، إذ تسبب الفيروس الفتاك بإلغاء مهرجان ذي فرانكوس دي مونتريال المقرر إقامته يوم 12 يونيو القادم والذي تنظمه نفس اللجنة المنظمة لمهرجان الجاز، وتأجيل مهرجان جست فور لافر من أواخر يوليو حتى الخريف القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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