شاهد كيف بث حسين الجسمي التفاؤل في قلوب الناس

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم “بنعدي”.

ويهدف الجسمي من خلال هذه الأغنية لنشر روح التفاؤل في قلوب الناس، ولمساعدتهم على تجاوز محنة فيروس كورونا.

وأكد النجم الإماراتي التزامه بإجراءات الحظر التي فرضتها السلطات الإماراتية وقيامه بتسجيل الأغنية الجديدة عن بعد.

وقام حسين الجسمي بعمل مونتاج مميز للأغنية ضمّنه مجموعة كبيرة من الصور الإنسانية التي تظهر المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات والكوادر الطبية في العالم لمكافحة المرض.

ونالت الأغنية رضا عشاق النجم الإماراتي الذين تركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية حول الأغنية والفيديو كليب المرافق لها.

وأغنية بنعدي من كلمات أنور المشيري وألحان فهد الناصر، وتوزيع محمد هدام.

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