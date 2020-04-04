فيسبوك تتخذ خطوة لتسهيل التواصل بين الناس خلال الحظر

استغلت شركة فيسبوك إجراءات الحظر المتبعة في أغلب أنحاء العالم لإطلاق تطبيق ماسنجر جديد مخصص لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز ونظام ماك أو إس.

وقالت الشركة الأمريكية إنها أطلقت التطبيق بهدف تسهيل عملية التواصل بين الناس خلال فترة الحظر، وأكدت أنها اتخذت هذا القرار بعد حدوث زيادة بنسبة 100% في عدد الأشخاص الذين يقومون باستخدام تطبيق ماسنجر عبر متصفحات سطح المكتب خلال الشهر الماضي.

ومن خلال التطبيق الجديد سيكون المستخدمون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بشكل مجاني وغير محدود.

ويتميز تطبيق ماسنجر بإمكانية إجراء مكالمات مرئية بوضع ملء الشاشة، كما أنه يدعم الإشعارات، ومزامنة المكالمات بين الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، بالإضافة لدعمه الوضع المظلم.

وطلبت الشركة الأمريكية من الأشخاص الراغبين بالحصول على التطبيق الجديد تحميله من متجري مايكروسوفت ومتجر آب ماك.

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