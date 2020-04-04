موتورولا تطلق هاتفا من الفئة المتوسطة.. إليك تفاصيله

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد في الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Moto G8 Power.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض +HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر أصابع وضع في الجهة الخلفية للهاتف.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 185 دولارا أمريكيا.

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