“كحول مغشوشة” تودي بحياة 16 شخصاً في البيرو

توفي 16 شخصاً على الأقل في البيرو جراء شربهم لمشروبات كحولية مغشوشة كانوا قد ظنوا أنها ستمنعهم من الإصابة بكوفيد 19.

ووفق ما أعلنت وكالة الأنباء في البيرو، فإن المرضى أدخلوا المستشفى في 28 من مارس بعدما شربوا الكحول المغشوشة وأدى ذلك إلى وفاة 16 شخصا.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة “صادرت المشروبات الكحولية” التي كانت تبيعها “مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها”.

ونقلت الوكالة عن الحكومة الإقليمية أن الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم” وكانت السلطات البيروفية قد فرضت تدابير عزل إلزامي منذ 16 من مارس وحظر تجول ليلي للحد من تفشي الوباء في البلاد.

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