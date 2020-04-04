منوعات

“كحول مغشوشة” تودي بحياة 16 شخصاً في البيرو

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توفي 16 شخصاً على الأقل في البيرو جراء شربهم لمشروبات كحولية مغشوشة كانوا قد ظنوا أنها ستمنعهم من الإصابة بكوفيد 19.

ووفق ما أعلنت وكالة الأنباء في البيرو، فإن المرضى أدخلوا المستشفى في 28 من مارس بعدما شربوا الكحول المغشوشة وأدى ذلك إلى وفاة 16 شخصا.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة “صادرت المشروبات الكحولية” التي كانت تبيعها “مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها”.

ونقلت الوكالة عن الحكومة الإقليمية أن الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم” وكانت السلطات البيروفية قد فرضت تدابير عزل إلزامي منذ 16 من مارس وحظر تجول ليلي للحد من تفشي الوباء في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك