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سامسونغ تطلق حاسوبا لوحيا.. “حديث ومتطور”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن حاسوب لوحي حديث ومتطور بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Galaxy tab S6 Lite.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Exynos 9610 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة UI.

وسيأتي الجهاز بشاشة مميزة بدقة عرض 1200* 2000 بيكسل، وقلم ذكي يتيح للمستخدم الفرصة للكتابة على الشاشة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على منفذ USB-C يستخدم للشحن ونقل البيانات، منفذ 3.5 للسماعات، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام GPS.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 350 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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