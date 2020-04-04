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“اكتشاف صادم” يعقّد أزمة كورونا أكثر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد علماء وأطباء بيطريون صينيون أن 15% من القطط التي تم فحصها في مدينة ووهان، مسقط رأس وباء كوفيد 19 العالمي، مصابة بالفيروس، مضيفين أن هذا يعني أن الإنسان لم يعد المصدر الوحيد الذي ينقل الفيروس القاتل.

وقد يساهم هذا التطور الجديد والخطير بتغيير كامل مجريات الأحداث حول فيروس كورونا المستجد وتفشيه حول العالم.

وقام العلماء – بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية “تاس” – خلال البحث بفحص عينات الدم لـ 102 قطة وذلك بعد تفشي الفيروس في مدينة ووهان وقاموا بمقارنتها بـ 39 عينة أخرى تم أخذها من قطط بنفس المدينة قبل تفشيه، لتثبت الفحوصات التي أجريت في معهد ووهان للفيروسات وجامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية أن 15 قطة من العينات التي أخذت بعد تفشي الفيروس أثبت إصابتها المؤكدة به في حين أن العينات المأخوذة قبل انتشار الفيروس كانت خالية تماما من أي إصابات مايشير إلى انتقال العدوى لها من البشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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