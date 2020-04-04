“اكتشاف صادم” يعقّد أزمة كورونا أكثر

أكد علماء وأطباء بيطريون صينيون أن 15% من القطط التي تم فحصها في مدينة ووهان، مسقط رأس وباء كوفيد 19 العالمي، مصابة بالفيروس، مضيفين أن هذا يعني أن الإنسان لم يعد المصدر الوحيد الذي ينقل الفيروس القاتل.

وقد يساهم هذا التطور الجديد والخطير بتغيير كامل مجريات الأحداث حول فيروس كورونا المستجد وتفشيه حول العالم.

وقام العلماء – بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية “تاس” – خلال البحث بفحص عينات الدم لـ 102 قطة وذلك بعد تفشي الفيروس في مدينة ووهان وقاموا بمقارنتها بـ 39 عينة أخرى تم أخذها من قطط بنفس المدينة قبل تفشيه، لتثبت الفحوصات التي أجريت في معهد ووهان للفيروسات وجامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية أن 15 قطة من العينات التي أخذت بعد تفشي الفيروس أثبت إصابتها المؤكدة به في حين أن العينات المأخوذة قبل انتشار الفيروس كانت خالية تماما من أي إصابات مايشير إلى انتقال العدوى لها من البشر.

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