أول حالة اشتباه بفيروس كورونا ببني وليد تدخل مركز معيتيقة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، دخول أول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

المستجد من مدينة بني وليد إلى مركز علاج

مصابي فيروس كورونا في معيتيقة بطرابلس.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أن الحالة نقلت أولا إلى مجمع عيادات

زاوية الدهماني في العاصمة للكشف عنها بجهاز التصوير المقطعي المحوسب.

وأوضحت الوزارة أن التصوير المقطعي أظهر علامات تشابه العلامات التي تظهر

على رئتي المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأخذت منها عينة أرسلت إلى مختبر المركز

الوطني لمكافحة الأمراض، وقد وضعت الحالة في التنفس الصناعي؛ لمواجهتها صعوبة في

التنفس.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة

بكورونا؛ ليرتفع العدد حتى الآن في ليبيا إلى 17.

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