المستشفى الجامعي: وحدات غسل الكلى تعمل طوال الأسبوع صباحا ومساء

أعلن المستشفى الجامعي بطرابلس، السبت، استمرار وحدات الغسل الكلوي للكبار والأطفال، في تقديم خدماتها لمرضى الفشل الكلوي طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال رئيس قسم غسل الكلى عبد المنعم الشعافي بالمستشفى، في تصريح صحفي، إن وحدة الكلى في عناية الباطنة تقدم خدماتها للمرضى 24 ساعة في اليوم، موضحا أن وحدة غسل الكلى للكبار تنفذ 120 حالة غسل يوميا، مع توفر 6 أجهزة غسل للأطفال، وفق الصفحة الرسمية للمستشفى.

يشار إلى أن قسم الكلى في المستشفى أكد وجود مخزون من مواد التشغيل لوحدات الكلى يكفي ستة أشهر قادمة.

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