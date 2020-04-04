جالكسي نوت 20 بلس يظهر مع معالج سنابدراجون 865+

لازال الوقت بعيد على إطلاق سلسلة نوت 20، لكننا تعودنا أن تظهر المعلومات حول هواتف سامسونج الرائدة الجديدة قبل إطلاقها بفترة طويلة جدًا وذلك نظرًا لأهميتها في سوق الهواتف الذكية وهو ما حدث مع سلسلة جالكسي S20، لكن المعلومات التي ظهرت اليوم هي مفيدة ومثيرة في نفس الوقت، حيث تكشف عن قدرات هاتف جالكسي نوت 20+ من ناحية وتكشف لنا عن معالج جديد من ناحية أخرى.

اختبارات أداء جالكسي نوت 20+ مع معالج سنابدراجون 865+

اليوم ظهر هاتف جديد من سامسونج على منصّة اختبارات الأداء Geekbench، والهاتف الجديد يأتي تحت الاسم الرمزي vSM-N986U، وحسب تسمية الهاتف فهو هاتف من سلسلة نوت الرائدة وغالبًا ما سيكون جالكسي نوت 20+ 5G، والهاتف الجديد يأتي مع أندرويد 10 بالطبع جنبًا إلى جنب مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وبطبيعة الحال فالهاتف سيتوفر بسعة تخزين عشوائي أكبر عند الإطلاق.

ما يهمنا أكثر حول هذا الهاتف هو قدومه مع معالج جديد من كوالكوم وهنا نجد أن كافة الأدلة تشير لأنه معالج جديد رائد أقوى من معالج سنابدراجون 865 المتعارف عليه، وهذا لأن هذا المعالج يأتي مع تردد 3.09Ghz في حين أن معالج سنابدراجون 865 يأتي فقط مع تردد 2.84GHz.

The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor’s large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD — Ice universe (@UniverseIce) ٢ أبريل ٢٠٢٠

قدوم هاتف جالكسي نوت 20+ وباقي سلسلة نوت 20 مع معالج جديد أقوى من سنابدراجون 865 هو أمر متوقع لكن قفزة الأداء التي يحققها هذا المعالج الجديد مبشرة فعلًا، عوضًا عن ذلك فلا يوجد أي معلومات متوفرة حول الهاتف الجديد، لكن الأيام والأسابيع القادمة ستكشف لنا الكثير بالتأكيد.