تسريب كامل مواصفات هاتف أوبو A12 وتصميمه – هل يأتي بسعر $100؟

لعلّنا جميعًا قد اهتممنا بهواتف أوبو فايند X2 التي تم إطلاقها منذ عدة أسابيع والتي عبّرت عن عودة أوبو الحميدة لفئة الهواتف الرائدة، لكن دعونا لا نغفل حقيقة أن أوبو وفي الأصل بارعة في إنتاج الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة، وسلسلة فايند X2 لن تُنسي الشركة مجالها الأساسي على ما يبدو، حيث ستعود أوبو مرة أخرى مع هاتف متوسط يحمل الاسم أوبو A12.

ما هي مواصفات هاتف أوبو A12؟

الهاتف يأتي مع مواصفات متوسطة أو تحت المتوسطة! هذا حيث يأتي مع شاشة بقياس 6.22 بوصة وهي من نوع LCD وبدقة HD+، هذا في حين أن الهاتف سياتي مع كاميرا أمامية واحدة داخل نوتش وستكون بدقة 5 ميجابيكسل فقط.

أما من الجهة الخلفية فلدينا كاميرا ثنائية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابيكسل لقياس العمق، هذا في حين أن الهاتف سيأتي مع معالج هيليو P35 من ميدياتيك، وهو معالج ضعيف وقديم.

إضافة إلى ذلك هاتف أوبو A12 يقدم لنا 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 32 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، كما سيتوفر من الهاتف إصدار مع 4/64 جيجابايت، أما عن البطارية فهي بسعة 4,230mAh ولا تدعم الشحن السريع، وفوق كل هذا فالهاتف يأتي فقط مع أندرويد 9 مع مستقبل مجهول من حيث التحديثات.

نحن لا نعرف سعر الهاتف بعد، لكن أظن أن هذا الهاتف يجب أن يأتي في فئة سعرية تنافسية جدًا يحقق بعض النجاح، لا يفترض لهاتف مثل هذا أن يتعدى سعر 100 دولار أمريكي في الواقع، كما لا يفترض على أي منّا أن يتوجه إليه إلا إذا كان مضطرًا! شاركنا رأيك وتعليقك الآن.