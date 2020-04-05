بعد تصريحات ترامب.. الهند تمنع تصدير دواء للملاريا

قررت الهند منع تصدير عقار الهيدروكلوروكين الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”المغير” لقواعد اللعبة في معالجة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لصحيفة بلومبيرغ، قال المدير العام للتجارة الخارجية في الهند إن تصدير العقار والتركيبات الخاصة به ممنوع بشكل قطعي و”بدون أي استثناءات”.

ويعد الهيدروكلوروكين من أقدم الأدوية المضادة للملاريا لكنه لم يستخدم في دول كثيرة، ويرجع العلماء ذلك إلى التطور الذي طرأ على طفيليات الملاريا حيث أصبحت لديها مناعة منه.

يشار إلى أن ترامب قال في مؤتمر صحفي السبت إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طالبا منه السماح بالإفراج عن شحنة من العقار طلبتها الولايات المتحدة في وقت سابق، مشيرا إلى أن الأخير أكد على أنه سيتابع باهتمام هذا الأمر، فيما يعتبر قرار الحكومة الهندية اليوم أول رد رسمي على ترامب.

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