مركز مكافحة الأمراض: تسجيل أول حالة شفاء من كورونا، وأخرى نتائجها مبشرة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شفاء أول

حالة إصابة من فيروس كورونا في ليبيا، وتماثل حالة أخرى للشفاء بعد أن أجريت لها

صورة مقطعية للصدر وأعطت نتائج مبشرة، في انتظار نتائح تحليل المختبر المرجعي.

وأكد الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس

كورونا عبد النبي الرايس، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن نتائج تحاليل العينات تظهر في

وقت وجيز، إذ تستغرق 3 ساعات فقط مقارنة بدول العالم.

وأوضح مدير

إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة، أنهم تسلموا غرف عزل متنقلة ومعدات حماية

شخصية من الخارج، وجرى تجهيز مركز عزل جديد بسعة 60 سريراً قابل للزيادة بقدر 50

سريرا أخرى.

وأوضح حريشة أن العمل مستمر لتجهيز بقية

المستشفيات للكشف عن حالات الإصابة بفايروس كورونا، وأن الإمدادات تصل تباعاً

لتغطي كل البلديات.

ومن جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة

الأمراض بدر الدين النجار، إن التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي أولى

خطوات تقليل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن،

الاثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد الكشف عن 14 عينة جاءت 13عينة

منها سالبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية