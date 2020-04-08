تسريب صور ومواصفات هاتف أوبو فايند X2 لايت مع دعم 5G

لم يمر الكثير من الوقت منذ أعلنت العملاقة الصينية أوبو عن هواتف أوبو فايند X2 الرائدة متمثلة في كلًا من فايند X2 العادي وفايند X2 برو، وهذه السلسلة قد قدمت لنا مواصفات مميزة جدًا لكنها قد خيّبت الآمال من ناحية الأسعار! على كل حال، مشكلة السعر قد تُحل مع هاتف أوبو فايند X2 لايت الجديد والذي سيأتي مع تصميم مميز ودعم شبكات الجيل الخامس، جنبًا إلى جنب مع مميزات متوازنة.

مواصفات هاتف أوبو فايند X2 لايت

يأتي أوبو فايند X2 لايت مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل داخل نوتش، وهي بداية ممتازة لهاتف “لايت”، إضافة إلى ذلك فهو يأتي مع كاميرا خلفية أساسية بقدة 48 ميجابيكسل إضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا واسعة بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابيكسل بمجموع أربع كاميرات خلفية.

من ناحية الشاشة فنحن أمام بانل من نوع AMOLED بدقة FHD+ بقياس 6.4 بوصة! وهي بطبيعة الحال ممتازة، إضافة إلى ذلك لدينا 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، بطارية مميزة بسعة 4,025mAh داعمة للشحن السريع بقدرة 30 واتّ. الهاتف سيأتي مباشرة مع واجهة ColorOS 7، أندرويد 10 ووايفاي 6.

الهاتف سيأتي وحسب التسريبات بسعر يتراوح بين 530 و 560 دولار أمريكي، وهو سعر أكثر من رائع مقارنة بالمواصفات المذكورة ومقارنة بالتسعير الذي شهدناه مع هاتف فايند X2 برو مثلًا خاصةً أن الهاتف يدعم الجيل الخامس كما أسلفنا الذكر، يدعم مستشعر بصمة داخل الشاشة وكذلك يدعم بلوتوث 5! ولعل لا يوجد فرق بين هذا الهاتف وأي هاتف رائد آخر سوى التصميم ودقة الشاشة بالإضافة لقدومه مع معالج سنابدراجون 765G وبالرغم من أنه معالج ممتاز إلا أنه يظل معالج متوسط.