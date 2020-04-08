هل دواء الملاريا ملائم لكورونا؟.. دراسة فرنسية تجيب

أكدت دراسة جديدة نشرت في شبكة الأبحاث العلمية بيوريكسيف خطورة استخدام دواء الهيدروكلوروكين المضاد للملاريا، لعلاج المصابين بكورونا من مرضى السكري.

وقالت الدراسة إن الجمع بين الهيدروكلوروكين ودواء ميتافورمين الخاص بمرضى السكري قد يؤدي لحدوث تسمم في جسم المريض مما يُعرّض حياته للخطر.

وأكدت دراسة فرنسية فشل دواء الملاريا الهيدروكلوروكين في القضاء على فيروس كورونا لدى 25 % من المرضى الذي تناولوه، حيث ظل الفيروس في أجسامهم رغم تناولهم لعدة جرعات منه.

ولم تنفِ الدراسة إمكانية استخدام الهيدروكلوروكين لعلاج الكورونا ولكنها أكدت على ضرورة استخدامه بشكل منفصل عن أدوية السكري.

الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات العلمية دعت لاستخدام دواء لوبينافير وريتوفافير اللذين يستخدمان لعلاج الإيدز، ولكن التجارب أكدت عدم فعاليتهما في علاج كورونا.

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