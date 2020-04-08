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إدارة التطيعمات تعلّق خدماتها شهرًا عدا تطعيمة المواليد

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال
مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو، الأربعاء،
إن إدارة التطعيمات ستعلق الخدمات التطعيمية شهرا واحدا بدءا من الخميس، وستستأنف
عملها بعد زوال خطر انتشار وباء كورونا.

وأكد
اسميو، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية 
لإدارة التطعيمات، أن الإدارة ستواصل تقديم خدمة تطعيم المواليد ( الطعم
المضاد BCG،
والمضاد لفيروس الالتهاب الكبدي البائي، والمضاد لشلل الأطفال الفموي).

ومن
جانبه، قال مدير التطيعمات بطرابلس الصادق البهليل، إنه لم يعطِ الإذن لأي بلدية
بفتح مرافق التطعيم لغير هذه الفئة؛ منعًا للاختلاط والازدحام، ولتوفير وسائل أمان
صحية ووقائية للقائمين على تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم.

وأشار
البهليل إلى أن التطعيم الإجباري سيبدأ في كل البلديات مطلع الأسبوع القادم في 3
أو 4 مرافق تحددها كل بلدية، ويشترط أن تتوفر فيهم إجراءات السلامة الصحية.

وأوضح
البهليل أن طلبة الصف الثالث إعدادي ستقدم لهم تطعيماتهم عند دخولهم الصف الأول
الثانوي أثناء الكشف الصحي لدخول المرحلة الثانوية في وحدات الصحة المدرسية وتحدد
لاحقا.

يذكر
أن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنت، الأربعاء، أن التعليق
سيستمر حتى  يتوقف انتشار فيروس كورونا
ويجري ترتيب وتجهيز أكثر عدد من المرافق الصحية التي ستقدم خدمات التطعيم فحسب.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • يادكتورنا الفاضل معليش تقدر تشتغل بآلية اخري تستطيع من خلالها مواصلة التطعيم بعيدا عن الازدحام وبعيدا عن اسباب وطرق العدوي مسببة ل كورونا او غيرها ليس من الضروري ان ينصب اهتمام جميع قطاعات الدولة علي فايروس كورونا تستطيع انت وطاقمك الطبي ان تمثلو دوركم بالآلية التي ترونها مناسبة دون ان تقف هده التطعيمات واعتقد انه الدراسات تشير الي ان الدول التي تقوم باعطاء التطعيمات لمواطنيها هي الاقل عرضة للفايروس المستجد اتمني ان لاتقف هده التطعيمات وبدل ان تتوقف البحت عن الية تنفيد اخري .. وفقكم الله

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