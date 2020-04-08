إدارة التطيعمات تعلّق خدماتها شهرًا عدا تطعيمة المواليد

قال

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو، الأربعاء،

إن إدارة التطعيمات ستعلق الخدمات التطعيمية شهرا واحدا بدءا من الخميس، وستستأنف

عملها بعد زوال خطر انتشار وباء كورونا.

وأكد

اسميو، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية

لإدارة التطعيمات، أن الإدارة ستواصل تقديم خدمة تطعيم المواليد ( الطعم

المضاد BCG،

والمضاد لفيروس الالتهاب الكبدي البائي، والمضاد لشلل الأطفال الفموي).

ومن

جانبه، قال مدير التطيعمات بطرابلس الصادق البهليل، إنه لم يعطِ الإذن لأي بلدية

بفتح مرافق التطعيم لغير هذه الفئة؛ منعًا للاختلاط والازدحام، ولتوفير وسائل أمان

صحية ووقائية للقائمين على تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم.

وأشار

البهليل إلى أن التطعيم الإجباري سيبدأ في كل البلديات مطلع الأسبوع القادم في 3

أو 4 مرافق تحددها كل بلدية، ويشترط أن تتوفر فيهم إجراءات السلامة الصحية.

وأوضح

البهليل أن طلبة الصف الثالث إعدادي ستقدم لهم تطعيماتهم عند دخولهم الصف الأول

الثانوي أثناء الكشف الصحي لدخول المرحلة الثانوية في وحدات الصحة المدرسية وتحدد

لاحقا.

يذكر

أن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنت، الأربعاء، أن التعليق

سيستمر حتى يتوقف انتشار فيروس كورونا

ويجري ترتيب وتجهيز أكثر عدد من المرافق الصحية التي ستقدم خدمات التطعيم فحسب.

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