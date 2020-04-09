“الملل” يدفع سلاف فواخرجي لفتح قناة في يوتيوب

استغلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي فترة الحظر المنزلي التي فرضها فيروس كورونا لإطلاق قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وقالت الممثلة السورية إنها اتخذت قرار إطلاق القناة في هذا الوقت بالذات لتكسر حالة الممل التي أصابت الناس بسبب بقائهم في المنزل.

ووعدت سلاف فواخرجي جمهورها بألا تقتصر قناتها الرسمية على المسلسلات وحسب، وأكدت رغبتها الكبيرة بتقديم أشياء جديدة من خلالها.

وقالت النجمة السورية إن هناك قنوات عديدة في موقع يوتيوب باسمها أطلقها محبوها، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود صلة بينها وبين أصحاب تلك القنوات.

ودعت النجمة السورية عشاقها لمتابعة قناتها، وتمنت أن تقدم لهم محتوى مميزا ينال إعجابهم ورضاهم.

يذكر أن النجمة السورية تواصلت سابقا مع عشاقها من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام وطلبت منهم التعامل بجدية مع انتشار فيروس كورونا، ودعتهم للالتزام بالحجر المنزلي.

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