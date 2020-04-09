نسرين طافش ترغب بتقديم دور “جديد كليا”

أفصحت النجمة السورية نسرين طافش عن رغبتها الكبيرة بلعب دور بنت البلد المصرية، وقالت إن هذا الدور لم يسبق لها القيام فيه، وسيضيف الكثير لمسيرتها الفنية.

واعتبرت نسرين طافش تقديمها لأي شخصية سينمائية أو درامية بمثابة التحدي الكبير لها، وأكدت رغبتها بالقيام بتحديات جديدة دائما بحيث تقدم الأدوار الجديدة بطريقة مبتكرة وبعيدة عن التقليد والنمطية.

وتطرقت الممثلة السورية للنجاح الجماهيري الذي حققه مسلسلها الجديد “ختم النمر” والذي يعد آخر أعمالها، وعبرت عن سعادتها بنجاحه، وتصدره لتريند تويتر وغوغل عدة مرات.

ومسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، وفاء سالم، تامر شلتوت، وحنان سليمان وغيرهم من النجوم.

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