رسميًا – سامسونج تكشف عن إصدار 5G من جهازيّ جالكسي A51 و A71

أخيرًا وبعد سيل من الشائعات كشفت سامسونج عن إصدار الجيل الخامس 5G من هاتفيها المتوسطين الأشهر تحت اسم جالكسي A71 5G و جالكسي A51 5G لتقوم سامسونج أخيرًا بدخول سوق الهواتف المتوسطة بدعم شبكات الجيل الخامس وهو ما تمرّست فيه هواوي في الأشهر السابقة! والهاتفين الجديدين سيتميزان في الأساس بدعم شبكات الجيل الخامس مع مواصفات فوق متوسطة كما هي العادة من سلسلة A.

مواصفات هاتف جالكسي A51 5G

الهاتف ياتي مع نفس التصميم الذي رأيناه في هاتف جالكسي A91 5G في العام السابق “Dual-Tone” مع كاميرا خلفية على شكل مربّع كحال هواتف جالكسي لعام 2020. يأتي هاتف جالكسي A51 بنسخة الجيل الخامس مع شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED وهي التي تأتي بدقة FHD+ بينما نرى كاميرا أمامية في منتصف الشاشة بتصميم Infinity-O بدقة 32 ميجابيكسل.

من الداخل يأتي الهاتف مع معالج إكسينوس 980 الذي تطوره وتصنعه سامسونج وهو الذي يدعم شبكات الجيل الخامس بشكل مدمج دون الحاجة لمودم خارجي تمامًا كمعالج سنابدراجون 765G، أيضًا لدينا هنا 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية كل هذا مع أندرويد 10 وواجهة OneUI 2.0.

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، هذا إلى جانب عدسة ألترا وايد بدقة 12 ميجابيكسل وعدستين بدقة 5 ميجابيكسل إحداهم للعمق والأخرى من نوع ماكرو للتصوير القريب، سيأتي الهاتف أخيرًا مع بطارية بسعة 4,500mAh مع شحن سريع بقدرة 15 واتّ وهو الذي اعتدنا رؤيته في هواتف سامسونج الرائدة الأقدم مثل جالكسي S8 و S9.

مواصفات هاتف جالكسي A71 5G

أما عن هاتف جالكسي A71 5G فهو يشترك مع الهاتف السابق في نفس التصميم ونفس المعالج وكذلك المواصفات التقنية الداخلية من حيث مساحة التخزين والذواكر العشوائية، لكنه يختلف عنه في قدومه مع شاشة أكبر بقياس 6.7 بوصة وهي كذلك بدقة FHD+ ومن نوع Super AMOLED.

يختلف الهاتف عن أخيه الأصغر في قدومه مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وليست 48 ميجابيكسل، في حين أن الكاميرات الثلاثة الأخرى تأتي كما هي! الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 4,500mAh أيضًا وهو أمر غريب نظرًا لأن جسم الهاتف يسمح بزيادة السعة، لكن وعلى كل حال فسامسونج قد زودت هذا الهاتف بشحن أسرع وهو الذي يأتي بقدرة 25 واتّ.

سيأتي جالكسي A51 5G بسعر يبدأ عند 500 دولار أمريكي في حين أن جالكسي A71 5G سيأتي بسعر يبدأ عند 600 دولار أمريكي، حتى الآن لا يوجد معلومات عن توافر الهاتفين في الأسواق العربية نظرًا لعدم دعم شبكات الجيل الخامس في معظم البلدان، لكن وعلى كل حال لن يتأخر الهاتف عن فصل الصيف القادم.