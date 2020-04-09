“نتفليكس” تستجيب لمقترحات الرقابة الأبوية على حسابات الأطفال

استجابت شبكة نتفليكس الأمريكية الرائدة في مجال البث التلفزيوني لمقترحات مستخدميها حول موضوع الرقابة الأبوية، وأتاحت لهم مجموعة أدوات جديدة تساعدهم على مراقبة ما يشاهده أولادهم من أفلام ومسلسلات خلال فترة العزل المنزلي.

وأصبح بإمكان الآباء حذف مسلسل أو فيلم ما من حساب أطفالهم بحسب العنوان، وبالتالي عدم ظهور الفيلم المحذوف للطفل مهما بحث عنه، كما أتاحت الفرصة للأهل للوصول لسجل المشاهدة الخاص بأطفالهم، مما يساعدهم على الاطلاع على ما يتابعه الأطفال.

ومن خلال الميزات الجديدة سيكون الآباء قادرين على إيقاف تشغيل الحلقات تلقائيا، وتقييد وقت الشاشة من حساباتهم الشخصية بشكل مباشر.

وللاستفادة من الميزات الجديدة طلبت نتفليكس من المستخدمين الدخول إلى الموقع من خلال الويب أو التطبيق واختيار الإعدادات، ثم الحساب، ثم اختيار الرقابة الأبوية، ثم ميزة قفل الملف الشخصي.

ومن ثم سيُطلب منهم كلمة سر حساب طفلهم، وبعد وضعها بشكل صحيح سيكونون قادرين على إنشاء رقم تعريف مُكون من 4 أرقام سيُستخدم لاحقاً من أجل التحكم بما يشاهده الأطفال على نتفليكس.

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