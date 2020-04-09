تعرّف على أحدث هواتف LG الذكية

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Chocolate.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 765 الحديث والمتطور المتوافق مع شبكات الجيل الخامس وفق تقنية 8 نانو متر، ومعالج رسوميات Adreno 620 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية جهازها الحديث بشاشة AMOLED مقاس 6.9 بوصة، وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 68 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، منفذ USB-C، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ NFC للدفع الإلكتروني، وميزة التحكم بالشاشة عبر إيماءات اليد.

يذكر أن الشركة الكورية ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق يوم 15 مايو القادم بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية