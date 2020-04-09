هواوي تطلق تلفازا بمواصفات خارقة

أزاحت شركة هواوي الصينية الستار عن جهاز تلفاز جديد بمواصفات خارقة وكاميرا منبثقة أطلقت عليه اسم Huawei X65.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج HONGHU رباعي النوى بدقة تصنيع 28 نانومتر، وكرت شاشة Mail-G51MP4 GPU، ونظام تشغيل Harmony OS 1.1.

وزودت الشركة الصينية التلفاز الجديد بشاشة مقاس 65 بوصة بدقة عرض 3840*2160 بيكسل، وجودة 4K، وتتميز هذه الشاشة بدعمها ألوان NTSC Gamut بنسبة 98%، ومعدل تحديث يصل إلى 120HZ، وسطوع nits 950، كما ستدعم HDR10، وMEMC.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا التلفاز 128 غيغا بايت والعشوائية 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا منبثقة بدقة 24 ميغا بيكسل تدعم دقة 1080 بيكسل، مكبرات صوت بقدرة 75 واط، واي فاي، بلوتوث 5.0، 4 منافذ HDMI2.0 وDTMB، منفذ HDMI-ARC، منفذي USB 3.0، ومنفذ Ethernet Gigabit.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق التلفاز الجديد في الأسواق باللون الرمادي بدءا من 26 أبريل الجاري بسعر 3537 دولارا أمريكيا.

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