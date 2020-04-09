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معاقبة وزيرة بجنوب إفريقيا خالفت حظر التجول

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثارت صورة التُقطت لوزيرة الاتصالات في جنوب إفريقيا ستيلا ندبيني أبراهامز وهي تخالف قواعد حظر التجول المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا وتتناول الغداء خارج منزلها موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهجن سكان البلاد مخالفة أحد المسؤولين لهذه القواعد مقابل التزامهم بها منذ 27 مارس الماضي، وعلى الفور قام رئيس البلاد سيريل رامابوسا بمعاقبة الوزيرة المخالفة، فمنحها إجازة خاصة لمدة شهرين مع خصم شهر من راتبها لمخالفتها القواعد التي تحظر على الناس الخروج من منازلهم إلا لشراء الاحتياجات الشخصية أو لطلب المساعدات الطبية.

واعترفت الوزيرة ستيلا ندبيني أبراهامز بالخطأ الذي ارتكبته، واعتذرت من الرئيس والشعب من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، وعبّرت عن ندمها الشديد، ووعدت بعدم تكرار مثل هذا الخطأ مجددا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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