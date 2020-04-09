العليا لأزمة كورونا بمصراتة تطالب المواطنين بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية

أكد الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا بمصراتة الدكتور فتحي الزواوي، الخميس، أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية من قبل كافة المواطنين داخل البلدية.

وقال الزواوي، في تصريح للرائد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن الأزمة لم تنته بعد، مشيراً لما قدمته وزارة الصحة من دعم تمثل في تجهيز مركز للعزل، وتوفير أجهزة تنفس صناعي، وأسرة طبية وجهاز أشعة متحرك.

وخلال المؤتمر الصحفي الثاني للجنة أشاد الزواوي، بالتزام المواطنين داخل البلدية بتعليمات اللجنة العليا، من منع الازدحام، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية.

يُشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة تم تشكيلها في 21 مارس الجاري، بقرار من عميد بلدية مصراتة رقم 10 لسنة 2020م.

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